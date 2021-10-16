مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج

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بعد مباراة قوية احتضنها ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على ضيفه بيرنلي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل مانشستر سيتي حامل اللقب بهذا الفوز مطاردة نظيره ليفربول على قمة جدول ترتيب البطولة بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني خلف الريدز صاحب الصدارة بـ18 نقطة ، وينتظر الفريقان نتيجة المتصدر السابق فريق تشيلسي أمام نظيره برينتفورد.

وسجل هدفي مانشستر سيتي المخضرم البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 12 من عمر المباراة، وقائد الفريق كيفين دي بروين في الدقيقة 71.

وزادت الخسارة من أوجاع فريق بيرنلي بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر أول المراكز الهابطة في نهاية الموسم لدوري الدرجة الأولى التشامبيون شيب.