رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة

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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن ما حدث اليوم خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة يعد جنيًا لثمار الفترة السابقة من الإنجازات للدولة المصرية، والجهد الذي شهده الجميع، موضحًا أنه تم اليوم افتتاح 12 مشروعًا دفعة واحدة، وهناك مرحلة قادمة للانتهاء من الفرش والخدمات بجميع وحدات السكن البديل.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار Ten» المذاع عبر فضائية «Ten»، اليوم السبت، أن تطوير المناطق العشوائية هو تطوير للحياة وليس تطوير العمراني فقط، وإنما يشمل النواحي الاقتصادية والنفسية والصحية والمادية والبيئة وكل شيء.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية أن المستهدف هو تطوير البشر قبل الحجر وبناء الإنسان داخل هذا المجتمع الجديد، وكيفية الحفاظ عليه والارتقاء بالإنسان الذي يبني الجمهورية الجديدة.