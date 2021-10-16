أخبار عاجلة

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء" -
"إيجار": نمو عقود الإيجار السكنية الموثقة لأكثر من مليوني عقد -
"التليدي": مبادرات "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" طريق لمواجهة تغيرات المناخ -
جلسة نقاش على مستوى وزاري في منتدى "السعودية الخضراء" حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستدامة والتنمية والاقتصاد -
لحظة خروج أغلى نوع حمام من البيضة.. الهومر سعره يصل لـ25 ألف جنيه.. مباشر في مزرعة الحمام -
إزاى تنقى وتختار وتشترى السمك.. الشبار بـ25 والبوري المبطرخ الأبرز على فرشة الشادر ببورسعيد -
أردوغان يصدر تعليمات للخارجية لطرد سفراء 10 دول -
مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية -
اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد -
كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة

Print
رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن ما حدث اليوم خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة يعد جنيًا لثمار الفترة السابقة من الإنجازات للدولة المصرية، والجهد الذي شهده الجميع، موضحًا أنه تم اليوم افتتاح 12 مشروعًا دفعة واحدة، وهناك مرحلة قادمة للانتهاء من الفرش والخدمات بجميع وحدات السكن البديل.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار Ten» المذاع عبر فضائية «Ten»، اليوم السبت، أن تطوير المناطق العشوائية هو تطوير للحياة وليس تطوير العمراني فقط، وإنما يشمل النواحي الاقتصادية والنفسية والصحية والمادية والبيئة وكل شيء.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية أن المستهدف هو تطوير البشر قبل الحجر وبناء الإنسان داخل هذا المجتمع الجديد، وكيفية الحفاظ عليه والارتقاء بالإنسان الذي يبني الجمهورية الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

القبض على مزارع أنهى حياة 3 من أقاربه بسبب الخلاف على أرض في سوهاج

القبض على مزارع أنهى حياة 3 من أقاربه بسبب الخلاف على أرض في سوهاج