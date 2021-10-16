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الجيزة: إزالة 31 حالة تعد علي حرم النيل وأراضي زراعية الأسبوع الماضي

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الجيزة: إزالة 31 حالة تعد علي حرم النيل وأراضي زراعية الأسبوع الماضي الجيزة: إزالة 31 حالة تعد علي حرم النيل وأراضي زراعية الأسبوع الماضي

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وازاله التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وحرم النيل وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار محافظ الجيزة بأنه تم إزالة ٣١ حالة تعديات علي حرم النيل وتعديات علي أراضي زراعية وبناء مخالف خلال الأسبوع الماضي. حيث قام مركز مدينة أطفيح بإزالة ٢٧ حاله تعدي علي أراضي ولاية جهاز حماية النيل بقرية الخرمان بمركز ومدينة أطفيح وذلك من خلال التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية لرصد والتصدي لأية مخالفات وإزالتها علي الفور وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية .

كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإيقاف أعمال تبوير أراضي زراعيه لتأسيس ملعب بقريه مناشي البلد على مساحه ٢٠٠٠ متر حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة لودر ومهمات العمل و التحفظ على المخالف تمهيدا للعرض على النيابة العسكرية.

كما قامت مدينة الحوامدية بازالة جمالون مقام بالمخالفة بشارع الجمهورية على مساحة ٦٠متر تقريبا .

وقام مركز ومدينه أوسيم بإزالة وتكسير سور وحوائط بالدور الثاني بعقار مخالف بشارع الباشا ببشتيل بمركز ومدينة أوسيم وتم إحاله المخالف للنيابه العسكرية بالإضافه إلي إزاله تعديات بالبناء المخالف علي أراضي زراعية لمساحه ١٥٠ م مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

المصرى اليوم

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