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«رحلة عبر التاريخ».. اجتماع آباء شرق المنيا في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين

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«رحلة عبر التاريخ».. اجتماع آباء شرق المنيا في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين «رحلة عبر التاريخ».. اجتماع آباء شرق المنيا في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين

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روي الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، في حضور الأنبا فام، أسقف ايبارشية شرق المنيا وتوابعها، قصصًا من صندوق ذكرياته، عن ارتباطه بدير «القديس أبا هور الأثري»، الكائن بإيبارشية شرق المنيا، المليء بعبق التاريخ بكنيسته المنحوتة في الصخر، التي يعود تاريخها للقرن الرابع الميلادي.

جاء ذلك خلال حلول نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتر ضيفًا على اجتماع كهنة إيبارشية شرق المنيا وتوابعها، الذي ترأسه الأنبا فام، أسقف شرق المنيا، والذي بدأ بصلاة القداس الإلهي بمشاركة الاسقفين والآباء كهنة الإيبارشية.

وخلال الاجتماع ألقي الأنبا فيلوباتير محاضرة روحية للآباء الكهنة، تطرق خلالها للحديث عن قيمة وسمو منطقة دير القديس أباهور، الضاربة في عمق التاريخ المسيحي، والشاهدة لعظة وسمو الرهبنة القبطية.

وضمن الأنبا فيلوباتير محاضرته بالحديث عن ذكرياته مع الدير الأثري، وزياراته للكنيسة الأثرية والدير، لكون الأنبا فيلوباتير من مواليد إيبارشية سمالوط، وهي واحدة من أقرب الإيبارشيات لإيبارشية شرق المنيا، التي تضم منطقة أباهور الأثرية. وفي ختام الاجتماع قدم الأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، الشكر العميق لأخيه الروحي الأنبا فيلوباتير، لقبوله الدعوة ومباركته اجتماع كهنة الإيبارشية، الذي غلفته أجواء المحبة والفرح والتأمل الروحي العميق.

"رحلة عبر التاريخ".. اجتماع اباء "شرق المنيا" في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين

المصرى اليوم

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