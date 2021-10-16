«قومى المرأة» بالأقصر: خطط جديدة للنهوض بالمرأة اقتصاديا وثقافيا

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أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، عن برنامج العمل بمراكز ومدين وقرى الأقصر، خلال الفترة المقبلة، والتي ترتكز على محاور عدة بينها النهوض بالمرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.

وقالت الدكتورة صابرين عبدالجليل، مقررة المجلس بمحافظة الأقصر، إن محاور وخطط العمل ستمكن المجلس من أن يكون قريبا من المرأة وقضاياها، من خلال طرق عوالم أوسع في مجال قضايا وثقافة المرأة، وإقامة فعاليات فكرية وثقافية وفنية، أكثر عمقا، وأوسع طرحا، وأكثر ملامسة لواقع المرأة واحتياجاتها.

واعتبرت «عبدالجليل» أن الفرع انفتاحا كبيرا على المؤسسات الفاعلة في المجتمع الأقصري، من خلال عقد شراكات جديدة شملت جامعة الأقصر، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومراكز ومؤسسات عدة ذات صلة بالمرأة وثقافتها وقضاياها .

وأشارت الدكتورة صابرين عبدالجليل، إلى أن أجندة العمل الجديدة تحظي برعاية واهتمام متابعة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك بجانب ما وجده المجلس من دعم وتجاوب كبيرين من قبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وكافة أجهزة المحافظة، كما أن كافة الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة، وجدت ايضا تجاوبا ودعما واسعا من قبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والقطاعات المختلفة بالجامعة، والأساتذة بمختلف التخصصات، التي تستطيع تقديم دراسات وطروحات ورؤى وأفكار تساعد على النهوض بالمرأة والفتاة في شتي مراكز ومدن وقري المحافظة، بجانب التعاون الكبير من قبل رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، السيد محمد ادريس، وقيادات فرع الثقافة بمحافظة الأقصر، وهو التعاون الذي أثمر عن إقامة احتفالية كبرى، غدا الأحد، تحمل عنوان «هي.. بطولات لا تنتهي»، وقد جاءت كثمرة لتعاون المجلس مع جامعة الأقصر، واساتذتها المبدعين، وفرع الثقافة بالمحافظة، وذلك في إطار احتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وحول تلك الاحتفالية، اشارت إلى أن «هي بطولات لا تنتهي» التي يشارك فيها كوكبة من الأكاديميين من جامعة الأقصر وجامعات أخرى، تتضمن عرضا مسرحيا يوثق لبطولات المرأة المصرية في الماضي والحاضر، مرورا بشتى العصور المصرية القديمة، من قبطي وإسلامي، روماني ويوناني، وبطولات حديثة ومعاصرة، في أوقات السلم والحروب والأزمات.

ولفتت إلى أن الاحتفالية تتضمن أيضا، فيلم وثائقي يحتوي على لقاءات مع أمهات وأهالي الشهداء والمصابين من أبناء محافظة الأقصر. مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن عرض قضايا المرأة، وتناول بطولاتها وإنجازاتها، يجري عبر منابر ومنصات مختلفة، ومن خلال آداب وفنون عديدة، وأنه بجانب حضور الأدب وفن المسرح، فإن الفنون التشكيلية ستكون حاضرة في المشهد وبقوة، من خلال الاستعانة بخبرات الأكاديميين والتشكيليين في كلية الفنون الجميلة بالأقصر.

وأكدت عبدالجليل، إلى أن كل تلك الفعاليات الفكرية والثقافية والفنية، لا تعني غياب الاهتمام باحتياجات المرأة وقضاياها، وأن كل ما تحتاجه المرأة، والحاجة إلى دعمها وتمكينها اقتصاديا، هي من الملفات الأساسية في خريطة عمل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، وأن هناك ملف متكامل يتعلق بسبل تنمية مشروعات المرأة، ودعم المرأة المعيلة، حيث تتضمن تلك الخطط دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال، ومشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، جنبا إلى جنب مع برامج التمكين السياسي والثقافي.

وتابعت ان تلك الخطط والبرامج التي تهدف لتنفيذ رؤية القيادة السياسية الداعمة للمرأة، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي تؤكد على الدوام على دور المجلس في النهوض بالمرأة المصرية اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وثقافيا.