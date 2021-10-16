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‎الإعلامي زاهر حمدي: صلاح دخل التاريخ بعد ثلاثية «واتفورد»

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‎الإعلامي زاهر حمدي: صلاح دخل التاريخ بعد ثلاثية «واتفورد» ‎الإعلامي زاهر حمدي: صلاح دخل التاريخ بعد ثلاثية «واتفورد»

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قال الإعلامي السويدي زاهر حمدي إن النجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد تسجيله ٣ أهداف في مرمى نادي «واتفورد» مؤكدًا أن ناديه سيحل ضيفا ثقيلا على فريق واتفورد، في المواجهة المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2021-2022.

وكشف «حمدي» أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بمواجهة الريدز وواتفورد، مؤكدا أن صلاح هو لاعب ليفربول الوحيد في تاريخ النادي الذي سجل ثلاثية في مرمى واتفورد، حيث سجل ٤ أهداف خلال الفوز 5-0 على ملعب أنفيلد في مارس 2018.

واختتم حديثه قائلا: «يمكن أن يصبح النجم المصري رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في كل من المباريات الأربع الافتتاحية للنادي خارج أرضه في الدوري الإنجليزي».

ويحرص الإعلامي السويدي على حضور جميع مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني، حيث يعتبر من أشهر الإعلامين بالسويد في المجال الرياضي.

المصرى اليوم

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