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الطفل ياسر خرج بـ«المريلة» وعاد في الكفن.. قصة مقتل تلميذ على يد زميله بأكتوبر ()

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الطفل ياسر خرج بـ«المريلة» وعاد في الكفن.. قصة مقتل تلميذ على يد زميله بأكتوبر (فيديو) الطفل ياسر خرج بـ«المريلة» وعاد في الكفن.. قصة مقتل تلميذ على يد زميله بأكتوبر ()

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هنا.. منزل الطفل ياسر المليجي، التلميذ بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الحادي عشر بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يكتسي بالحزن، بعد تشيع جثمان الصغير الذي لقي مصرعه على يد زميله بالفصل، خلال اليوم الدارسي الرابع، يوم الأربعاء الماضي.

قدمت «المصري اليوم»، بثًا مباشرًا مع والدة الطفل الضحية وشقيقه الأكبر، لكشف مزيد من التفاصيل.

وفي الوقت ذاته، كانت النيابة العامة صرحت بدفن جثمان الطفل «ياسر».

وأكدت أسرة الطفل «ياسر»، أن زميل الضحية اعتدى عليه أثناء تناوله وجبة الإفطار.

وتردد أن الضحية والطفل المتهم تشاجرا على «التختة الأولى» بالفصل، إلا أن أسرة «الأول» أشارت إلى أن ابنهم كان يجلس بالمقعد الثالث بالفصل.

وكانت النيابة العامة، باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت بانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل وتحديد أسباب الوفاة.

المصرى اليوم

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