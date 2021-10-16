أخبار عاجلة

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء" -
"إيجار": نمو عقود الإيجار السكنية الموثقة لأكثر من مليوني عقد -
"التليدي": مبادرات "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" طريق لمواجهة تغيرات المناخ -
جلسة نقاش على مستوى وزاري في منتدى "السعودية الخضراء" حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستدامة والتنمية والاقتصاد -
لحظة خروج أغلى نوع حمام من البيضة.. الهومر سعره يصل لـ25 ألف جنيه.. مباشر في مزرعة الحمام -
إزاى تنقى وتختار وتشترى السمك.. الشبار بـ25 والبوري المبطرخ الأبرز على فرشة الشادر ببورسعيد -
أردوغان يصدر تعليمات للخارجية لطرد سفراء 10 دول -
مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية -
اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد -
كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الأرصاد تتوقع شتاء قاسيا

Print
الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا الأرصاد تتوقع شتاء قاسيا
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة شتاء قاسيا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، متأثرا بظواهر جوية "متطرفة" تجتاح العالم.

جاء ذلك في تصريحات لحسين القحطاني المتحدث باسم المركز، في مداخلة هاتفية مع "نشرة النهار"على قناة "".

وقال القحطاني: "كل المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سندخل شتاء باردا تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر".

وأكد أن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة تأثرت بها المملكة بما في ذلك من خلال ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال موسم الصيف المنصرم.

وأوضح المتحدث باسم الأرصاد أنهم سجلوا 53 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق المملكة، إضافة إلى أمطار غير مسبوقة شهدتها مناطق جنوب العاصمة الرياض.

واختتم القطحاني تصريحاته بالقول: "من المتوقع أن نشهد انخفاضا ملموسا في الحرارة في فصل الشتاء".


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء"

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء"

"التليدي": مبادرات "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" طريق لمواجهة تغيرات المناخ

"التليدي": مبادرات "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" طريق لمواجهة تغيرات المناخ

جلسة نقاش على مستوى وزاري في منتدى "السعودية الخضراء" حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستدامة والتنمية والاقتصاد

جلسة نقاش على مستوى وزاري في منتدى "السعودية الخضراء" حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستدامة والتنمية والاقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23-10-2021

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23-10-2021