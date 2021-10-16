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ليفربول يُمطِر شِباك واتفورد بخماسية ويتصدر جدول الترتيب

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ليفربول يُمطِر شِباك واتفورد بخماسية ويتصدر جدول الترتيب ليفربول يُمطِر شِباك واتفورد بخماسية ويتصدر جدول الترتيب

ليفربول يُمطِر شِباك واتفورد بخماسية ويتصدر جدول الترتيب

أمطر فريق ليفربول، شِباك مضيفه واتفورد، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرض ملعب "فيكارج رود" في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

خماسية "الريدز" بدأها المهاجم السنغالي ساديو ماني مبكرًا منذ الدقيقة التاسعة وأضاف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفين متتاليين في الدقيقتين (37 و52)، وعزز النجم المصري محمد صلاح تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 54 بطريقة رائعة بعد مجهود فردي كبير، وعاد البرازيلي روبرتو فيرمينو ليدون الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك" والخامس لفريقه عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة (90+1).

بعد هذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة، واعتلى صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي يحل ضيفًا على نادي برينتفورد في وقت لاحق من مساء اليوم أيضًا.

في المقابل تجمد رصيد واتفورد عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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