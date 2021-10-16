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إيطاليا تسجل 14 وفاة و2983 إصابة جديدة بكورونا

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إيطاليا تسجل 14 وفاة و2983 إصابة جديدة بكورونا إيطاليا تسجل 14 وفاة و2983 إصابة جديدة بكورونا

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ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 14 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت انخفاضا من 42 في اليوم السابق، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 2983 من 2732.

وسجلت إيطاليا 131517 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم. وسجلت أيضا 4.72 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19، باستثناء من هم في الرعاية الفائقة، 2371 اليوم السبت انخفاضا من 2445 في اليوم السابق.

المصرى اليوم

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