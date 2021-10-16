أخبار عاجلة

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء" -
"إيجار": نمو عقود الإيجار السكنية الموثقة لأكثر من مليوني عقد -
"التليدي": مبادرات "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" طريق لمواجهة تغيرات المناخ -
جلسة نقاش على مستوى وزاري في منتدى "السعودية الخضراء" حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستدامة والتنمية والاقتصاد -
لحظة خروج أغلى نوع حمام من البيضة.. الهومر سعره يصل لـ25 ألف جنيه.. مباشر في مزرعة الحمام -
إزاى تنقى وتختار وتشترى السمك.. الشبار بـ25 والبوري المبطرخ الأبرز على فرشة الشادر ببورسعيد -
أردوغان يصدر تعليمات للخارجية لطرد سفراء 10 دول -
مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية -
اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد -
كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وسائل إعلام: مقتل مسؤول حكومي سوري بالرصاص الإسرائيلي في القنيطرة

Print
وسائل إعلام: مقتل مسؤول حكومي سوري بالرصاص الإسرائيلي في القنيطرة وسائل إعلام: مقتل مسؤول حكومي سوري بالرصاص الإسرائيلي في القنيطرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وسائل إعلام بأن مسؤولا في السورية قتل بنيران الجيش الإسرائيلي في الجزء الخاضع لسيطرة سوريا من الجولان.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» اليوم السبت أن الأسير المحرر مدحت الصالح الذي كان يتولى منصب مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء السوري، فارق الحياة نتيجة لإطلاق الجيش الإسرائيلي رشقات من الرصاص عليه، أثناء عودته إلى منزله في بلدة عين التينة الواقعة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام أخرى، منها صحيفة «الوطن» وقناة «الميادين» صحة الأنباء عن مقتل الصالح الذى كان في السابق أسيرا أمنيا لدى إسرائيل.

ووفقا لتقارير صحفية، اعتقلت إسرائيل الصالح، وهو من أبناء مجدل شمس، لأول مرة عام 1983، لدى محاولته اجتياز خط التماس بين شطري الجولان، وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله مجددا عام 1985، وحكم عليه بالسجن 12 عاما بتهمة تأسيس «خلايا مقاومة المحتل» في الجولان.

وتولى الصالح لاحقا منصب مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء السوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة

رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة

«إعلامي الوزراء السوداني» ينفي موافقة «حمدوك» على حل الحكومة السودانية

«إعلامي الوزراء السوداني» ينفي موافقة «حمدوك» على حل الحكومة السودانية

الصومال : الرئاسة والحكومة تحلان خلافاً حول الأجهزة الأمنية لتسريع الانتخابات

الصومال : الرئاسة والحكومة تحلان خلافاً حول الأجهزة الأمنية لتسريع الانتخابات

أخبار سارة للمصريين .. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر .. والحكومة تطرح بيض بأسعار مخفضة

أخبار سارة للمصريين .. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر .. والحكومة تطرح بيض بأسعار مخفضة