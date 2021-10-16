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بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

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بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

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ينعقد حفل زفاف جينيفر جيتس، الابنة الكبرى لثالث أغنى أثرياء العالم، على المصري نايل نصار، في مزرعة الخيول الخاصة بمنزل العروس في ويستشستر بالولايات المتحدة، اليوم السبت.

ووصلت تكلفة الاستعدادات لحفل زفاف جنيفر على نايل نصار، إلى 2 مليون دولارا أمريكي، وشهد أمس الجمعة تجمع والدي العروس المنفصلين منذ 27 عاما، على العشاء كبروفة للحفل، في المزرعة التي تصل مساحتها إلى 142 فدانا، ويبلغ سعرها 16 مليون دولار، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل البريطانية».

وشوهد بيل جيتس، 65 عاما، خلال التجمع وهو يرتدي بدلة سوداء بينما شوهدت زوجته السابقة ميليندا، 57 عاما، في ثوب ملون في المنزل.

وخرجت جينيفر وعريسها، أمس الجمعة، على سطح منزلهما للاستمتاع بلحظة هادئة مع بيل وميليندا، مع شقيقها الأصغر، وشوهدوا وهم يلتقطون صورًا على سطح السفينة قبل أن ينتقلوا إلى ممر تصطف على جانبيه الأشجار.

تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار
تجهيزات حفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار

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المصرى اليوم

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