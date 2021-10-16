توقيع الكشف الطبي علي 1704 مواطنا بالواحات البحرية وصرف أدوية بالمجان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات القافلة الطبية الشاملة، التي تم تنظيمها لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لدعم الخدمات الطبية المقدمة لاهالي المركز .

أكد المحافظ أن القافلة تمكنت على مدار يومين من توقيع الكشف الطبي على ١٧٠٤ مواطن بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات التي بحاجة لذلك، لافتآ إلى أن القافلة تم تنظمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة الازهر والجامعة البريطانية واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية .

وأطلع محافظ الجيزة على تقريراً مفصلا عن فعاليات القافلة خلال يومين والتي شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات (القلب ٧٣ حاله- الرمد ٣١٠ حاله- الاطفال ١١٢ حاله- الصدر ٣٧ حاله- الاسنان ٢٧٥ حاله- الجراحه ٣٦ حاله- المسالك ٥٧ حاله- العظام ٢٠٧ حاله- نساء ٥٢ حاله- مخ واعصاب ١٢١ حاله -انف واذن ١٢١ حاله- باطنة ٧٠ حالة- جلدية وتناسلية ٦٠ حالة- تشخيض احتياج نظارات ١١٠ حاله- عمليات ٢٢ حاله) كما توفر القافلة تركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين.

ثمن محافظ الجيزة الدور الحيوي الذي لعبته القافله في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين موجهاً الشكر للاطقم الطبيه المشاركه وللتعاون المثمر مع الجهات المشاركه والذي يجسد نموذجاً للشراكه الناجحه بين كافه الاطراف سواء الجهاز التنفيذي اوالجامعات أو مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وأكد أن المحافظة لاتدخر جهدآ في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم .