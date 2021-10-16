انتشال جثتي عاملين ضحايا حفر بئر مياه بعد انهياره عليهما بطور سيناء

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تمكنت قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء، من استخراج جثتي ضحايا حادث انهيار أحد آبار المياه بمنطقة الشيخ موسى، في مدينة طور سيناء، بعد أن انهار البئر عليهما خلال استكمالهما أعمال الحفر، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي الطور وتحر محضر بالحادث وتم اخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

كانت مديرية أمن جنوب سيناء، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار بئر بمنطقة الشيخ موسى، التابعة لقرية الوادي بمدينة طور سيناء على شابين، خلال أعمال الحفر، وانهالت عليهما الرمال، ولم يستطع أهالي القرية العثور عليهما.

وبالتنسيق بين قوات الحماية المدينة، ومجلس مدينة طور سيناء، تم الدفع بمعدات حفر للبحث عن جثتي الشابين، والتي استغرقت عدة أيام، بسبب انهيار آلاف المترات المكعبة من الرمال على الشابين، حتى تم العثور على الجثتين في حالة تحلل تام.

وجرى استخراج جثة الشاب حسن عبدالله الصعيدي، 33 عامًا أمس، كما جرى استخراج جثة الشاب مصطفي بكري حسن حفني، 19 عامًا وتم نقلهما إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين، وتسليمهما لذويهما.