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113 رحلة طيران دولية سياحية تصل مطاري الغردقة ومرسي علم خلال 24 ساعة

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113 رحلة طيران دولية سياحية تصل مطاري الغردقة ومرسي علم خلال 24 ساعة 113 رحلة طيران دولية سياحية تصل مطاري الغردقة ومرسي علم خلال 24 ساعة

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حقق مطار الغردقة ومرسي علم الدوليين بالبحر الأحمر زيادة كبيرة في عدد الرحلات الدولية السياحية السبت وذلك حسب جداول التشغيل للرحلات الجوية القادمة.

وبلغ عدد الرحلات بالمطارين خلال ٢٤ ساعة نحو 113 رحلة اقلت نحو 17 الف سائح من مختلف الجنسيات الاوربية وروسيا واستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الاحمر ٢٣ رحلة دولية فيما استقبل مطار الغردقة الدولي ٩٠ رحلة دولية.

واستقبل مطار الغردقة الدولي السبت اولي الرحلات السياحية القادمة من دول البلطيق لاتفيا واستونيا وليتوانيا ومن المقرر وصول ٥ رحلات اسبوعيا حتي شهر مايو المقبل.

وشهدت الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر ارتفاعا في اشغالات السياحة الاجنبية خاصة السياحة الروسية وسط مطالب بتشغيل الفنادق بنسبة ١٠٠% والغاء نسبة التشغيل ب٧٠% التي قررها مجلس الوزراء لمواجهة .

وأكد بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن شركات السياحة والطيران في بدات تلقي الحجوزات من السائحين الروس علي الرحلات الشارتر التي تم السماح بتنظيمها بداية من ٩ نوفمبر المقبل وان شركات السياحة بالغردقة اعلنت عن توافر وظائف للمرشدين من قسم اللغة الروسية للعمل لديها خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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