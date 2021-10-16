أخبار عاجلة

مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية -
اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد -
كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم -
انفجارات لأول مرة.. هجوم على قاعدة أميركية في سوريا -
نمو عقود الإيجار السكنية المُوثقة -
رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة -
حاكم جديد لولاية إيرانية يتلقى صفعة قوية على المنصة أثناء إلقائه كلمة أمام وزير الداخلية -
شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر -
كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية -
نقل مركز تطعيم المسافرين من قرية الحجاج بالسويس إلى ديوان عام مديرية الصحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هالة زايد: 70 مليون جرعة لقاح كورونا متوافرة بنهاية الشهر الجارى

Print
هالة زايد: 70 مليون جرعة لقاح كورونا متوافرة بنهاية الشهر الجارى هالة زايد: 70 مليون جرعة لقاح كورونا متوافرة بنهاية الشهر الجارى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إنه لدينا 60.5 مليون جرعة من اللقاحات، وبنهاية الشهر الجاري سيصل عدد اللقاحات المتوافرة إلى 70 مليون جرعة، مشيرة إلى أهمية زيادة حملات التوعية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين على الجهود المبذولة في سبيل إتاحة اللقاحات للمواطنين بالتنسيق مع الوزارة، مُضيفة أنه تمت زيادة عدد المراكز المخصصة لتقديم اللقاحات، لافتة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء مراكز للقاحات في المناطق التي يتردد المواطنون عليها بكثافة، مثل :المحاكم، وإدارات المرور، ومحطات المترو، والقطارات، وأمام المساجد والكنائس أيام الجمع والآحاد، كما سيتم توفير المراكز لأي محافظة تطلبها، فالهدف هو تطعيم المواطنين بالسرعة المطلوبة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن بدأت في تصنيع اللقاحات وابتداء من الأسبوع المقبل، سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع من الشريك الصيني، كما تم الاتفاق على بدء التصدير، معتبرة أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً للدولة المصرية، متوجهة بالشكر لزملائها بالوزارة الذين بذلوا جهودا واسعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم» : الكلاسيكو دائمًا مُعقد.. ورحيل ميسي يُدمر برشلونة

نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم» : الكلاسيكو دائمًا مُعقد.. ورحيل ميسي يُدمر برشلونة

«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي»

«آثار عين شمس» تنظم المؤتمر الدولي الأول بعنوان «مصر في العصر البطلمي»

الدفاع الروسية تنشر لقطات من أول عملية إنزال جوي مشتركة للعسكريين الروس والمصريين

الدفاع الروسية تنشر لقطات من أول عملية إنزال جوي مشتركة للعسكريين الروس والمصريين

«تحليل الخطاب السينمائي المصري» كتاب جديد للناقد أحمد المطيري

«تحليل الخطاب السينمائي المصري» كتاب جديد للناقد أحمد المطيري