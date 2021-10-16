هالة زايد: 70 مليون جرعة لقاح كورونا متوافرة بنهاية الشهر الجارى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إنه لدينا 60.5 مليون جرعة من اللقاحات، وبنهاية الشهر الجاري سيصل عدد اللقاحات المتوافرة إلى 70 مليون جرعة، مشيرة إلى أهمية زيادة حملات التوعية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين على الجهود المبذولة في سبيل إتاحة اللقاحات للمواطنين بالتنسيق مع الوزارة، مُضيفة أنه تمت زيادة عدد المراكز المخصصة لتقديم اللقاحات، لافتة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء مراكز للقاحات في المناطق التي يتردد المواطنون عليها بكثافة، مثل :المحاكم، وإدارات المرور، ومحطات المترو، والقطارات، وأمام المساجد والكنائس أيام الجمع والآحاد، كما سيتم توفير المراكز لأي محافظة تطلبها، فالهدف هو تطعيم المواطنين بالسرعة المطلوبة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن مصر بدأت في تصنيع اللقاحات وابتداء من الأسبوع المقبل، سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع من الشريك الصيني، كما تم الاتفاق على بدء التصدير، معتبرة أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً للدولة المصرية، متوجهة بالشكر لزملائها بالوزارة الذين بذلوا جهودا واسعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض.