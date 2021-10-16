حركة «طالبان» تتعهد بتعزيز الإجراءات الأمنية في مساجد الشيعة

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تعهدت حركة «طالبان»، الأفغانية، بتعزيز الإجراءات الأمنية في المساجد، بعد الهجوم الدموي الأخير الذي أسفر عن 62 قتيلا على الأقل في مسجد للشيعة بمدينة قندهار.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد نعيم، على حسابه على تويتر، نقلا عن قائد شرطة قندهار، إن أهالي المنطقة طلبوا من السلطات الجديدة إمدادهم بالسلاح كي يحرسوا مسجدهم بأنفسهم.

وتابع: «فعلنا ذلك، لكنهم للأسف ما استطاعوا (أداء هذه المهمة)، ولذلك في المستقبل سنكلف مجموعات خاصة بحراسة مثل هذه الأماكن».

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.