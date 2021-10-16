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البيئة: متابعة على مدار الساعة للاشتعالات المفاجئة بالمقالب وسرعة السيطرة عليها

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البيئة: متابعة على مدار الساعة للاشتعالات المفاجئة بالمقالب وسرعة السيطرة عليها البيئة: متابعة على مدار الساعة للاشتعالات المفاجئة بالمقالب وسرعة السيطرة عليها

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قام الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بزيارة موقع التخلص الآمن من المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث تم ملاحظة وجود انبعاثات بالموقع، وعلى الفور وجه بسرعة السيطرة على الانبعاثات ومنعها تماما، وتم تحريك اللوادر الموجودة بالموقع والسيطرة عليها تماما وتغطية مكان الانبعاثات بالرمال، بالإضافة إلى المرور على مقلب العبور وموقع التشغيل لخلية ايكوم التي تقوم باستقبال المخلفات الواردة من شمال وشرق القاهرة، والمرور علي خلية هيئة نظافة القاهرة وخلية القليوبية التي يتم تشغيلها بواسطة محافظة القليوبية، والتأكيد على ضرورة استكمال اعمال التغطية والسيطرة أولا بأول لمنع حدوث حرائق بالموقع.

وخلال زيارة «العربى» لمقلب أبي زعبل، تلاحظ تصاعد أدخنة كثيفة نتيجة حرق مخلفات بجانب الطريق الاوسطي بمشتول السوق بمقلب قمامة عشوائي بجانب الطريق، وتم التواصل مع الدفاع المدني والسيطرة جزئيا على الحريق، وقام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتوجه للمقلب لاحكام السيطرة عليه بالكامل، كما تم زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بأبي زعبل والاطلاع على سجلات المحارق والتشغيل للمحارق، وتم التوجيه بالمراجعة الكاملة للمجمع واحكام العمل به وفقا للاشتراطات البيئة السليمة.

المصرى اليوم

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