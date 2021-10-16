وزارة الاتصال الجزائرية: سنلاحق فرنسا كل يوم على جرائمها التاريخية

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قالت وزارة الاتصال الجزائرية، إن «الحفاظ على الذاكرة والدفاع عن البلاد واجبا مقدسا ستلاحق به فرنسا كل يوم إلى، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لمجازر 17 أكتوبر 1961».

وأضافت الوزارة، في بيان نقله موقع «النهار» الجزائري: «تحيي بلادنا الذكرى الـ 60 لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها الفرنسية في باريس بكل وحشية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال».

وتابع: «لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد، منهم النساء والأطفال».

وأضاف البيان أن شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلو الأيدي والأرجل لا زالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية، على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليا كالنابلم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر.