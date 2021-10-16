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الأسد يصدر أمرا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش السوري

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الأسد يصدر أمرا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش السوري الأسد يصدر أمرا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش السوري

جى بي سي نيوز :- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1-12-2021 وفقا لما يلي:

- الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً.

- الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

- صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 30-10-2021 ضمنا.

المصدر: سانا

جي بي سي نيوز

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