المنفي يلتقي القائد العام المؤقت «للجيش الليبي»

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، بمدينة طبرق، مع القائد العام المؤقت «للجيش الليبي» الفريق عبدالرازق الناظوري.

وتناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف، بحسب مراسلنا.

كما بحث الاجتماع «مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء ليبيا».