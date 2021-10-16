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وصلت لـ53 درجة بالصيف.. تسجل حرارة أقل من الصفر فى الشتاء المقبل

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وصلت لـ53 درجة بالصيف.. السعودية تسجل حرارة أقل من الصفر فى الشتاء المقبل وصلت لـ53 درجة بالصيف.. تسجل حرارة أقل من الصفر فى الشتاء المقبل

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توقع المركز الوطني للأرصاد في ، أن تشهد البلاد شتاءً قاسيًا تصل فيه درجات الحرارة إلى أقل من الصفر.

وقال المتحدث باسم المركز، حسين القحطاني، إن كل المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سندخل شتاء باردا تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، موضحا أن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة تأثرت بها بلاده بما في ذلك من خلال ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال موسم الصيف الماضي، حيث سجلت البلاد 53 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق المملكة، فضلا عن أمطار غير مسبوقة شهدتها مناطق جنوب العاصمة الرياض.

المصرى اليوم

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