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سجن رئيس البنك المركزي الإيراني السابق 10 سنوات بتهم فساد

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سجن رئيس البنك المركزي الإيراني السابق 10 سنوات بتهم فساد سجن رئيس البنك المركزي الإيراني السابق 10 سنوات بتهم فساد

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قالت السلطة القضائية إن ولي الله سيف المحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني حُكم عليه اليوم السبت بالسجن عشر سنوات بتهم فساد تتضمن سوء إدارة ملايين الدولارات.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن سيف واثنين من نوابه، حُكم عليهما بالسجن أيضا، أدينوا بتهم "الإخلال بسوق الصرف الأجنبي والمناخ الاقتصادي للبلاد وسوء الإدارة".

وقال التلفزيون الرسمي إن سيف ونائبه أحمد عراقجي، الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات، "وفرا ظروفا غير قانونية تسببت في سوء إدارة نحو 160 مليون دولار و20 مليون يورو".

وحكم على نائب آخر له بالسجن 13 عاما.

تولى سيف قيادة البنك المركزي من 2013 إلى 2018 في ظل إدارة الرئيس السابق حسن روحاني، وحل محله عبد الناصر همتي.

وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سيف لمساعدته في تحويل ملايين الدولارات إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

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