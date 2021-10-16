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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروعا سياحيا بمنطقة الخليج

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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروعا سياحيا بمنطقة الخليج صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروعا سياحيا بمنطقة الخليج

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة في اليوم السبت إطلاق مشروع (ذا ريج) بمنطقة الخليج واصفا إياه بأنه الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم والتي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

والصندوق هو محرك خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي في المملكة ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار، وقد زاد مدى قدراته عن طريق طرق عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة.

وذكر الصندوق على موقعه الإلكتروني أن المشروع مقام على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع.

وأضاف "يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة".

ولم يكشف الصندوق عن قيمة المشروع.

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