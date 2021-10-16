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وكالة: مديرة المخابرات الأمريكية تجتمع مع نظيريها في كوريا الجنوبية واليابان

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وكالة: مديرة المخابرات الأمريكية تجتمع مع نظيريها في كوريا الجنوبية واليابان وكالة: مديرة المخابرات الأمريكية تجتمع مع نظيريها في كوريا الجنوبية واليابان

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قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن مصدر حكومي إن من المتوقع أن يجتمع رؤساء المخابرات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان خلال اليومين القادمين في جلسات مغلقة لبحث قضية .

وأضافت الوكالة أن إفريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية ستجتمع مع نظيريها الكوري الجنوبي بارك جاي وون والياباني هيرواكي تاكيزاوا في أول اجتماع من نوعه بين الثلاثة منذ مايو أيار.

وطبقا لتقرير نشرته الوكالة من المتوقع أن يركز المسؤولون الثلاثة على قضايا تتعلق بكويا الشمالية.

ولم يرد مكتب مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية على الفور على طلبات للتعليق.

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