يورجن كلوب يتحدى العالم : محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

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تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بجناحه المصري محمد صلاح عقب الفوز الكبير على نظيره واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر السبت على أرض ملعب فريق واتفورد.

وسجل صلاح هدفاً رائعاً في المباراة كما صنع هدف زميله السنغالي ساديو ماني فيما أضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينو الأهداف الثلاثة الباقية (هاتريك).

ورفع محمد صلاح رصيده بهذا الهدف إلى 7 أهداف على قمة جدول ترتيب هدافي البريميرليج بالتساوي مع الإنجليزي جيمي فاردي بعد هدفه في شباك مانشستر يونايتد اليوم بدوره.

وفي لهجة تحدٍ للعالم قال يورجن كلوب عقب نهاية المباراة : أحضروا هنا من أفضل من محمد صلاح؟ لا يجب أن نتحدث عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وما قدما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة عليها لسنوات طويلة، ينبغي أن نتحدث عن الواقع الذي يقول أن محمد صلاح الآن هو الأفضل.

وتابع يورجن كلوب: أداء محمد صلاح كان مذهلا اليوم أمام فريق واتفورد قدم تمريرة رائعة جدا سجل منها ساديو ماني الهدف الأول وبعد ذلك هدفه كان استثنائيًا بالفعل.. محمد صلاح على القمة بالفعل والجميع يرى ذلك.