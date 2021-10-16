الكشف الطبي على 2678 مواطنا في أسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الشطب التابعة لمركز دراو، وأيضاً قرية حاجر أبوخليفة التابعة لمركز إدفو، والتي تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2678 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.