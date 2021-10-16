محافظ أسوان : بدء مشروع تطوير طريقى كيما والسماد خلال شهر

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء مشروع تطوير طريقى كيما والسماد خلال الشهر القادم حيث ستشمل الأعمال التي سيتم تنفيذها بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه إزالة للأسفلت وطبقات الأساس ليتحمل الطريق حركة سيارات النقل الثقيل بحمولة 90 طن، لحين إنهاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / الكوبرى الملجم، مع توسعته ليصبح حارتين في كل اتجاه بعرض 7 متر لكل منهما، بالإضافة إلى الأرصفة والتجميل والتشجير للجزيرة الوسطى وهو الذي سيتوازى مع الإسراع في إنهاء أعمال المرافق العامة الجارية من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى .

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع اللواء محمد جرانة رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، علاوة على مديرى الجهات التنفيذية .

أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأهمية اختيار الشركات المنفذة الجادة القادرة على تنفيذ الأعمال في أسرع وقت وبجودة عالية، بجانب التنسيق مع جهات المرافق بعد إعداد خريطة متكاملة عنها بواسطة مركز المعلومات الجغرافية ( GIS )، بالإضافة إلى مد عدايات بمسافات 500 متر من خلال مواسير لتوصيل شبكات المرافق مستقبلاً، وهو الذي لا يتعارض مع الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات.