ضبط عاطل بنصف كيلو مخدرات وبندقية آلية في الخانكة

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وبحوزته سلاح الناري بدون ترخيص احيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق. وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبيه، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة المركز.

وفى أحد الأكمنه ألقى القبض على المتهم ويدعى «ا م ح» ٣٣ سنه عاطل وعثر بحوزته سلاح ناري «بندقية آلية»، وبها 12 طلقة من ذات العيار، وكميه من مخدر البودر تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالى 1200 جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، وبعرض المتهم على النيابه أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر الذي ضبط بحوزته للمعمل الجنائي لتحليله.