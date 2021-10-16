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قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير العدل، القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات في مكتبه، لبحث الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة،وأسفرت عن سقوط قتلى ووقوع إصابات.

ودعا ميقاتي إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء المختص.

ونقلت قناة «الجديد» بأنه تقرر خلال الاجتماع دعوة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، إلى اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى للبحث في التطورات الأخيرة.

ووجه «حزب الله» وحركة «أمل» اتهامات لحزب القوات اللبنانية بمسؤولية الأحداث، مطالبا بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم».