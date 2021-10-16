أحمد فوزي ينتقد موسيماني بسبب استبعاد بانون

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انتقد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب استبعاده للمغربي بدر بانون، مدافع الفريق من التشكيل الأساسي في المباريات الأخيرة.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»: «استبعاد بدر بانون، من التشكيل الأساسي في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، غير مبرر»، مؤكدًا: «بانون، هو أفضل مدافعي النادي الأهلي، فهو لديه القدرة على بناء الهجمة».

وأضاف: «الأهلي كان يعاني منذ فترة طويلة، من عدم وجود مدافعين يستطيعون الوقوف على الكرة وبناء الهجمة من الخلف، وذلك حتى تم التعاقد مع بدر بانون، ومعه أيمن أشرف»، مضيفًا: «استبعاد بانون، عليه علامات استفهام كثيرة».

يُذكر أن الأهلي يواجه فريق الحرس الوطني مساء السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا؟.