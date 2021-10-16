ساديو ماني يكرر إنجاز محمد صلاح ودروجبا في الدوري الإنجليزي

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يواصل السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول كتابة التاريخ في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة زميله في صفوف الريدز المصري محمد صلاح ليرفعا راية اللاعب الإفريقي خفاقة في أقوى دوري في العالم.

وعانق ساديو ماني إنجازاً تاريخيا كبيراً في الدوري الإنجليزي اليوم السبت بعدما اقتحم قائمة نادي المائة في البريميرليج من اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف في البطولة.

وسجل ساديو ماني هدفاً اليوم في فوز ليفربول على فريق واتفورد بنتيجة 5-صفر ليصل للهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكرر ساديو ماني بذلك إنجاز الثنائي المصري محمد صلاح والإيفواري ديدييه دروجبا ولكل منهما 104 هدفاً حتى الآن في البريميرليج لصبح ثالث لاعب أفريقي يصل لهذا الإنجاز.

وحقق ساديو ماني إنجازًا فريدًا في هذه الأهداف المائة عبر تاريخه حيث لم يسجل أي منها عبر ركلة جزاء.