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مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسية

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مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسية
بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر

مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسية

لَقِيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون اليوم في زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسية السياحية، وبلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر.


وأفادت الوكالة المكلفة بإدارة الكوارث الإندونيسية في بيان، بأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات شمال شرق مدينة بنجار واناساري.


واضاف أن الزلزال نتج عنه مقتل شخصين، جراء انهيار أرضي دفن منزلهما في منطقة بانجلي، مشيرًا إلى أن شخصًا ثالثًا قتل في مدينة كارانجاسيم الساحلية، وأصيب سبعة أشخاص بإصابات خطرة.


الجدير بالذكر أن إندونيسيا تشهد باستمرار زلازل أو ثورات بركانية لوقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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