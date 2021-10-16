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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، إن حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائرى هائل وضخم جدا وكلها غير مخططة وغير صحية للمواطنين.

وأضاف الرئيس خلال كلمته قائلا: «مش بنتكلم عن سبب المشكلة، هل أجهزة الدولة، ولا الناس ولا النمو السكانى، ولازم تتوقفوا أمام هذه النقاط».

وأردف قائلا: «لن نقدر على علاج هذا الأمر إلا من خلال المصريين وفهمهم لما يحدث، هتقولى عاوز ابنى جنب أراضى زراعية اللى بتطلع إنتاج وتجيب فلوس؟!.. طب إزاى.. إزاى نحولها زى ما انتوا شايفين كده بشكل غير مخطط».

وأكد الرئيس أن الدولة تسعى لإتاحة شقق للإسكان في نفس الوقت الذي تمنع فيه البناء على الأراضي الزراعية، في اطار توفير بديل للمواطن.

وتابع قائلا: «لمنع المواطنين من البناء غير المخطط أو الأراضى الزراعية أطلقنا مشروع للإسكان في عواصم المحافظات من خلال البناء على الأراضى المتاحة للبناء عليها سواء أراضى الدولة أو وزارات مثل قطاع الأعمال وغيرها مثل الأراضى التي لم تعد تصلح أنها تكون موجود داخل الكتل السكانية.. وبالتالي يتم البناء عليها علشان مش أقول للمواطن مش تبنى وانا مش بوفر بديل.

وأضاف السيسي أن الدولة تنفذ 108 ألف وحدة سكنية ضمن هذا المشروع ونستطيع عمل الخطة على مستوى الدولة بالكامل كل ما توافرت الأراضي.

وأكد الرئيس على ضرورة النهوض للأفضل.

وأضاف السيسي: «مش عاوزين تحلموا لبلدكم ولأنفسكم ليه؟.. ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص؟.. إحنا نقدر نغير ظروفنا، بدليل إننا بنقول لو دخلنا على قرية 100 بيت، دور واحد، نقدر نحسن ظروفهم ونطور منهم مثل تلك النماذج.. هتساعدونا لتقديم ذلك؟».

وأردف الرئيس قائلا: «بالمناسبة في الدلتا الجديدة وسيناء هناك تخطيط متكامل.. لأن أنا اللى بعمله.. لأننا بنخطط تخطيط متكامل في كل شيء، بحيث تتواجد كل الخدمات.. لكن في تلك المناطق نعالج أوضاع سابقة، لن تتعالج إلا بتضافر الجهود ونكون مع بعض عشان نغير حياتنا وعشان نحقق حلمنا.. مش عاوزين تحلموا معايا ليه بس؟».

وقال السيسي، إن الدولة تسعى لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات لمواجة البناء غير المخطط.

وتابع: «خلوا بالكم الـ 500 ألف وحدة سكنية بكام؟!.. الوحدة بـ 500 ألف جنيه يعنى كام.. يعنى 250 مليار جنيه.. ولما نعمل مليون وحدة يعنى 500 مليار جنيه.. والموضوع مش اقتصادى خالص، مضيفاً:»بنعمل إسكان من 3 لـ 4 أدوار.. وبنعمل حظائر لكل شقة لمن يرغب في تربية الحيوانات.. فيه مكان جاهز مع الشقة.. علشان تعرفوا جادين في إننا نوفر للناس«.

وأردف الرئيس قائلا: «مشروعات الإسكان اللى بنعملها متكاملة.. مش على الطوب الأحمر.. مفيش حد بيعمل كده إلا الحكومة ومفيش مطور عقارى بيعمل كده إلا في حالات معنية.. الحكومة بتعمل حاجة كاملة وزى الكتاب ما بيقول.. ارجو انكم تساعدونا وخلال سنة أو اتنين أو 3 سنوات نكون خلصنا اللى بنتكلم فيه دلوقتى.

وأوضح أنه تم إزالة 2500 شقة، من أجل تجهيز محور منطقة الأمل، وتم توفير سكن بديل للسكان في مشروعى «أهالينا 1 وأهالينا 2»، وتم استكماله بشكل كامل حتى جاردينا والتجمع الأول وطريق السويس.

وتابع السيسي: «إحنا بنعمل الصح للناس.. وبنسكن الناس في مكان مناسب ونسعى لتوفير مكان يوفر لهم فرص عمل.. ودى مش حلول اننا نقعد كده في كل مكان ودى تكاليف كبيرة علينا وعليكم.. ده فلوس المصريين.. بنقعد نصلح بها أوضاع قديمة خلال التطوير».