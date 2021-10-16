قبطي يحتفل بالمولد النبوي مع المسلمين بتوزيع الحلوي ويؤكد سنظل في رباط إلى يوم الدين

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فوجئ أهالي منطقة العمرانية بقيام أحد المواطنين الاقباط بتوزيع الحلوى عليهم بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قام بتوزيع 1500 علبة حلوى المولد على المسلمين اليوم الموافق 16 من أكتوبر في شوارع العمرانية بمحافظة الجبزة.

كما أعتاد الإحتفال ومشاركة المسلمين في الأعياد والمنسابات الخاصة بهم، قائل «مسلم ومسيحي بنمثل جسد واحد وهو روح الوطن يتخلل بعضه البعض».

واجتمع المسلمين والمسيحين بالاحتفال الذي أعدة المواطن روماني أبوذكري للمشاركة بتجهيزة وتوزيع الحلوى في مشهد يضم معنى الوحدة الوطنية بين مسلمي ومسيحي هذا الوطن، يثير الاعجاب كأنهم يد واحدة.

وقال«أبوذكري» في تصريحات على هامش توزيع الحلوى: أن الاعياد فرصة لتقديم العطاء، وأن هذا يجسد معنى الإنسانية بين أفراد الوطن الواحد، وتسود روح المحبة على المشاعر الإنسانية.