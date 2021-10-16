أخبار عاجلة

مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية -
اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد -
كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم -
انفجارات لأول مرة.. هجوم على قاعدة أميركية في سوريا -
نمو عقود الإيجار السكنية المُوثقة -
رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة -
حاكم جديد لولاية إيرانية يتلقى صفعة قوية على المنصة أثناء إلقائه كلمة أمام وزير الداخلية -
شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر -
كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية -
نقل مركز تطعيم المسافرين من قرية الحجاج بالسويس إلى ديوان عام مديرية الصحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قبطي يحتفل بالمولد النبوي مع المسلمين بتوزيع الحلوي ويؤكد سنظل في رباط إلى يوم الدين

Print
قبطي يحتفل بالمولد النبوي مع المسلمين بتوزيع الحلوي ويؤكد سنظل في رباط إلى يوم الدين قبطي يحتفل بالمولد النبوي مع المسلمين بتوزيع الحلوي ويؤكد سنظل في رباط إلى يوم الدين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ أهالي منطقة العمرانية بقيام أحد المواطنين الاقباط بتوزيع الحلوى عليهم بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قام بتوزيع 1500 علبة حلوى المولد على المسلمين اليوم الموافق 16 من أكتوبر في شوارع العمرانية بمحافظة الجبزة.

كما أعتاد الإحتفال ومشاركة المسلمين في الأعياد والمنسابات الخاصة بهم، قائل «مسلم ومسيحي بنمثل جسد واحد وهو روح الوطن يتخلل بعضه البعض».

واجتمع المسلمين والمسيحين بالاحتفال الذي أعدة المواطن روماني أبوذكري للمشاركة بتجهيزة وتوزيع الحلوى في مشهد يضم معنى الوحدة الوطنية بين مسلمي ومسيحي هذا الوطن، يثير الاعجاب كأنهم يد واحدة.

وقال«أبوذكري» في تصريحات على هامش توزيع الحلوى: أن الاعياد فرصة لتقديم العطاء، وأن هذا يجسد معنى الإنسانية بين أفراد الوطن الواحد، وتسود روح المحبة على المشاعر الإنسانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

القبض على مزارع أنهى حياة 3 من أقاربه بسبب الخلاف على أرض في سوهاج

القبض على مزارع أنهى حياة 3 من أقاربه بسبب الخلاف على أرض في سوهاج