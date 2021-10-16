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رئيس «الإنجيلية»: مستمرون في تحقيق رسالتنا للقضاء على الفقر

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رئيس «الإنجيلية»: مستمرون في تحقيق رسالتنا للقضاء على الفقر رئيس «الإنجيلية»: مستمرون في تحقيق رسالتنا للقضاء على الفقر

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تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاء شركاء التنمية «معًا للقضاء على الفقر»، تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يوافق ١٧ أكتوبر من كل عام.‏

يعقد اللقاء بمشاركة قيادات من وزاره التضامن الاجتماعي، وحشد كبير من قيادات مؤسسات وجمعيات تنمية المجتمع، وعدد من السادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، وعدد من قيادات القوى العاملة والصحة والتعليم والإعلام.

وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: «تسعى الهيئة الإنجيلية منذ نشأتها للمساهمة في القضاء على الفقر وتحسين أحوال المواطنين بدون تمييز، مع أهمية الحفاظ على البيئة بكل عناصرها، والعمل معًا على مواجهه التغييرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية على المواطنين». مضيفًا: «أنه تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، نجدد التزاماتنا في الاستمرار والمساهمة بكل فاعلية وجدية، بجانب خبرتنا في المجتمع المصري والتي تمتد لأكثر من ٧٠ عامًا، في خدمة جميع محافظات ».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «نؤمن إيمانًا كاملًا بأصالة الدور التنموي والمجتمعي للدولة المصرية، وفي دعم وبناء المواطن المصري، والمساهمة في إرساء قواعد العيش الكريم، ولهذا نؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لإصرار ومتابعة القيادة السياسية في تحقيق طموحات المصريين، من خلال المبادرات الرئاسية، ومن ضمنهم المبادره الأضخم والأكثر شمولًا مبادرة حياة كريمة.. تطوير وتنمية الريف المصري، والتي بدأت تظهر بشائر مجهوداتها على شرائح المجتمع المصري المختلفة».

المصرى اليوم

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