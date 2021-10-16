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«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

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«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف «الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

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هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بمناسبة حلول ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام والرحمة، محمد بن عبدالله- صلى الله عليه وسلم -.

وأضاف: «نسأل الله أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب العظيم وقد تحقـق مـا يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام».

واختتم رئيس المجلس: «إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر ونعاهدكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم.. دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير».

المصرى اليوم

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