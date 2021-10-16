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سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة ومصرع سائقها

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سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة ومصرع سائقها سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة ومصرع سائقها

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شهد ميناء الدخيلة البحرى البحرى غرب الاسكندرية، سقوط سيارة نقل «قلاب» بمياه البحر أثناء أعمال ردم برصيف الصب غير النظيف بالميناء ما أدى لمصرع السائق غرقا وتم إنتشال جثته. فيما بدأت النيابة العامة التحقيق تحت إشراف المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات غرب الاسكندرية الكلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالاسكندرية، مساء اليوم، بلاغا يفيد سقوط سيارة نقل بمياه البحر بأحد أرصفة ميناء الدخيلة، وانتقل ضباط المباحث والإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وأقوال شهود العيان، سقوط سيارة نقل «قلاب» في البحر أثناء الردم ورجوع السيارة للخلف على رصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة.
أسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة – تابع لشركة مقاولات- غرقا وجرى انتشال جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، وجاري استخراج السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على نيابة ميناء الإسكندرية للتحقيق.

يشار إلى ان وزارة النقل تشرف على أعمال إنشاء محطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بطول 540 م وعـــمق 16 متر وساحة تخــزين 188 ألف م2، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه.

المصرى اليوم

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