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بعد الخسارة من ليفربول.. رقم سلبي لرانييري لم يحدث طوال تدريبه بالدوري الإنجليزي

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بعد الخسارة من ليفربول.. رقم سلبي لرانييري لم يحدث طوال تدريبه بالدوري الإنجليزي بعد الخسارة من ليفربول.. رقم سلبي لرانييري لم يحدث طوال تدريبه بالدوري الإنجليزي

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يظل الإيطالي كلاوديو رانييري أحد أبرز المدربين الذين مروا على تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل النتائج الرائعة التي حققها المدرب الإيطالي مع الفرق التي تولى تدريبها في البريميرليج.

وسيظل يذكر التاريخ طويلاً أن رانييري نجح في قيادة فريق ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016 ، وكان فريق ثعالب ليستر وقتها صاعدا من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي التشامبيون شيب.

ولكن تاريخ رانييري الطويل في الدوري الإنجليزي حدث له تشويه اليوم السبت على يد فريق ليفربول بعد خسارة فريق واتفورد أمام محمد صلاح ورفاقه بنتيجة 5/0.

وقاد كلاوديو رانييري فريق واتفورد أمام ليفربول في أول مباراة يتولى القيادة الفنية بها للفريق بعدما تولى تدريبه مؤخراً ولكنه سقط بشكل مدوي وبهزيمة نكراء تاريخية.

ووفقاً للغة الأرقام تلقى رانييري أمام ليفربول أكبر خسارة في تاريخه كمدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وباتت أيضاً خسارة واتفورد أمام ليفربول بخماسية ثاني أكبر خسارة لمدرب في مباراة الأولى مع فريقه بالدوري الإنجليزي بعد آلان سميث حينما خسر أيضاً أمام ليفربول وهو مدرباً لفريق كريستال بالاس عام 1994 بنتيجة 6/1.

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