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"الأمن البيئي" يضبط موقعًا لبيع الحطب المحلي بمدينة الرياض

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عَثرت بحوزتهما على 160 مترًا مكعبًا منه معروضًا للبيع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفّذتها على موقع لبيع الحطب في مدينة الرياض، يديره مقيمان من الجنسية السودانية، مخالفان لنظام البيئة بحوزتهما 160 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع أو نقل الحطب المحلي، غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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