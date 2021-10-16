أخبار عاجلة

نمو عقود الإيجار السكنية المُوثقة -
رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة -
حاكم جديد لولاية إيرانية يتلقى صفعة قوية على المنصة أثناء إلقائه كلمة أمام وزير الداخلية -
شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر -
كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية -
نقل مركز تطعيم المسافرين من قرية الحجاج بالسويس إلى ديوان عام مديرية الصحة -
موسيماني يطلب تقريرًا مفصلًا عن تطور إصابة «الشناوي» -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بطل النيجر -
«هيئة الدواء» تُحذر من الأدوية المعروضة «أونلاين» وتكثف حملاتها لرصد «المغشوشة» -
دار الإفتاء تجيب.. هل ارتداء النساء للبنطلون حلال أم حرام؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 5 متهمين لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بأرمنت غرب الأقصر

Print
ضبط 5 متهمين لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بأرمنت غرب الأقصر ضبط 5 متهمين لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بأرمنت غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث شرطة ارمنت، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، في القبض على 5 متهمبن للاشتراك في سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية لسيدة بمدينة أرمنت، وإعادة المسروقات المبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة أرمنت يفيد بسرقة محتويات خزينة داخل منزل سيدة بمدينة أرمنت بداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية خاصة بالسيدة.

مباحث ارمنت

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد قمره رئيس مباحث الأقصر، والمقدم أحمد المراغى رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، بمعاونة كل من الرائد محمد رجب ومحمد خيري واسلام العزاوي واحمد حافظ ومحمد حطب، وتبين أرن وراء إرتكاب الواقعة 5 اشخاص بالمدينة إتفقوا على إقتحام المنزل خلال عدم وجود السيدة وسرقة محتويات الخزينة بالكامل .

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة، من مباحث مركز شرطة أرمنت، تمكن رجال المباحث من كشف المتهمين والقبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الخزينة وتمت إعادة كافة المسروقات من مشغولات ذهبية وأموال.. وتم تحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

القبض على مزارع أنهى حياة 3 من أقاربه بسبب الخلاف على أرض في سوهاج

القبض على مزارع أنهى حياة 3 من أقاربه بسبب الخلاف على أرض في سوهاج