ضبط 5 متهمين لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بأرمنت غرب الأقصر

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تمكنت مباحث شرطة ارمنت، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، في القبض على 5 متهمبن للاشتراك في سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية لسيدة بمدينة أرمنت، وإعادة المسروقات المبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة أرمنت يفيد بسرقة محتويات خزينة داخل منزل سيدة بمدينة أرمنت بداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية خاصة بالسيدة.

مباحث ارمنت

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد قمره رئيس مباحث الأقصر، والمقدم أحمد المراغى رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، بمعاونة كل من الرائد محمد رجب ومحمد خيري واسلام العزاوي واحمد حافظ ومحمد حطب، وتبين أرن وراء إرتكاب الواقعة 5 اشخاص بالمدينة إتفقوا على إقتحام المنزل خلال عدم وجود السيدة وسرقة محتويات الخزينة بالكامل .

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة، من مباحث مركز شرطة أرمنت، تمكن رجال المباحث من كشف المتهمين والقبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الخزينة وتمت إعادة كافة المسروقات من مشغولات ذهبية وأموال.. وتم تحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.