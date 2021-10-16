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رئيس وزراء التشيك يتخلى عن تشكيل

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رئيس وزراء التشيك يتخلى عن تشكيل الحكومة رئيس وزراء التشيك يتخلى عن تشكيل

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قال رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش الخاسر بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي، الجمعة إنه سيرفض تكليفه بتشكيل الجديدة وسينضم إلى المعارضة.

وأضاف بابيش لإذاعة «فريكفانس 1» إنه سيسلم (منصب رئيس الوزراء) للتحالف الجديد ووأنه سينتقل إلى المعارضة.

ويفسح هذا التنازل المجال أمام بيتر فيالا، زعيم تحالف «معا» اليميني المعتدل الفائز بفارق ضئيل في الانتخابات، ليتم تعيينه رئيساً للوزراء.

ويتمتع ائتلاف «معا»، المتحالف مع حزبين وسطيين، بأغلبية مطلقة في مجلس النواب، مع 108 مقاعد من أصل 200 مقعد.

ويتعين على الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، وهو في العناية المركزة في مستشفى براغ منذ الأحد، تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة.

لكن زيمان كان قد قال قبل الانتخابات إنه سيكلّف زعيم حزب، ولن يكلف تحالفا، تشكيل الحكومة المقبلة، في إشارة إلى أنه سيمنح الفرصة الأولى لبابيش، حليفه السياسي القديم.

وحث الخميس البرلمان على عقد جلسته الأولى منذ الانتخابات في 8 نوفمبر.

وبموجب الدستور، ينبغي على البرلمان أن يجتمع قبل استقالة الحكومة المنتهية ولايتها. وحينها فقط يمكن للرئيس أن يسمي مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء.

ويرى محللون أن تشكيل الحكومة هي مهمة مستحيلة بالنسبة لبابيش، نظرا لتوزيع الكتل في البرلمان.

المصرى اليوم

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