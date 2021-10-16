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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، بعد الفوز على فريق توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

وحرص مسؤولو فندق الإقامة على تهنئة بعثة الفريق الأبيض بالفوز في مباراة اليوم أمام توسكر الكيني.

ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء بعد قليل، على أن يتوجه بعدها أفراد البعثة إلى لسفارة المصرية لتلبية دعوة السفير خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا.