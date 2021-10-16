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رئيس شركة مياه المنوفية يتابع ميدانيًا العمل بفرع أشمون

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رئيس شركة مياه المنوفية يتابع ميدانيًا العمل بفرع أشمون رئيس شركة مياه المنوفية يتابع ميدانيًا العمل بفرع أشمون

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تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس أحمد الشيخ رئيس فرع أشمون الأعمال التي تتم داخل فرع الشركة بأشمون ضمن جولاته الميدانية لمتابعة ما يتم من أعمال داخل الأفرع التابعة للشركة.

وتابع أعمال إنشاء مبنى خدمة العملاء الجديد بديوان فرع أشمون والوقوف على مستجدات أعمال الإحلال والتجديد بالشبكة طبقا للمواصفات والجودة المطلوبة .

يأتى ذلك في إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

المصرى اليوم

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