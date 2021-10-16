المؤبد لشاب أطلق النار على والده أثناء نومه بسبب طرده من المنزل بالفيوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد رئيس المحكمة وعضويه المستشارين أيمن طه حسن وصادق الحداد وهاني رمسيس، وأمانه سر محمود ربيع محمد وثابت، بالأشغال الشاقه المؤبدة، لـ احمد رمضان عمر مرسي، 20 سنة، عامل مقيم قريه فيديمين بمركز سنبور القبليه بمحافظه الفيوم وذلك لقيامه باطلاق النار على والده رمضان عمر مرسي 50 سنة بسبب قيامه بطرده من منزله لسوء سلوكه ووجود خلافات بينهما مالية.

كانت النيابه العامة بمحافظه الفيوم في 22 مايو الماضى وجهت تهمه القتل العمد إلى المتهم لقيامه باعداد خطه محكمه لقتل ولد ه بعد نشوب خلافات بين الوالد والابن مما أدى إلى قيام والد المتهم بطرد نجله من المنزل فاعد الابن خطة محكمة للتخلص من والده وعاد بعد 15 يوما إلى المنزل واعتذرلوالده وانتهز فرصة عدم وجود زوجة المجنى عليه في المنزل فاحضر بندقية خرطوش ودخل غرفته اثناء نومه واطلق النار عليه.