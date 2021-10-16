«أحنا ولاد النهاردة» .. رسالة من سيد عبد الحفيظ لجماهير الأهلي

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حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في النيجر على توجيه رسالة مهمة لجماهير القلعة الحمراء قبل مباراة الحرس الوطني.

ويواجه الأهلي نظيره الحرس الوطني بطل النيجر عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت في العاصمة نيامي ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الجاري 2021/2022.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني وشهد تواجد الثلاثي محمود كهربا ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر في خط الهجوم.

وقبل انطلاق المباراة حرص سيد عبد الحفيظ على توجيه رسالة لجماهير الأهلي في بداية مشوار الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وقال سيد عبد الحفيظ: الآن نبدأ موسم جديد، به تحديات عديدة ستبدأ بمباراة فريق الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا، ونتمنى من الله التوفيق نحن والجمهور أصبح تفكيرنا واحد وغير منفصل "احنا ولاد النهاردة وامبارح بتاع امبارح".