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تستعرض المصري اليوم لحضراتكم أسعار الذهب اليوم وفق الأسعار المعلنة من شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الذهب عالميًا أمس فى ختام أيام عمل الأسبوع الماضي.

ووصل الانخفاض فى سعر الذهب أمس الجمعة عيار 21 إلى 8 جنيهات عن ختام تعاملات الخميس.

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للغرفة التجارية في القاهرة أسعار الذهب اليوم.

ونوهت إلي أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة، وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب فى مصر عيار 24 فى مصر 886.75 جنيه.

سعر الذهب فى مصر اليوم عيار 21 فى مصر 776 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر عيار 18 بلغ 665.25 جنيه.

أسعار الذهب المعلنة من شعبة الذهب عصر يوم الجمعة 15-10-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 فى مصر 891.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 فى مصر 780 جنيها.

سعر الذهب فى مصر عيار 18 بلغ 668.5 جنيه.

وتُظهر الأسعار المعلنة من شعبة الذهب عن أمس الجمعة واليوم السبت انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 من891.50 جنيهًا أمس إلي 886.75 جنيهًا اليوم، ليكون صافي الإنخفاض 4.75 جنيهًا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 780 جنيهًا أمس إلي 776 جنيهًا اليوم، بصافي الإنخفاض قدره 4 جنيهًا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 من 668.5 جنيهًا أمس إلي 665.25 جنيهًا اليوم، بصافي الإنخفاض قدره 3.25 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

هبطت أسعار الذهب فى ختام تعاملات البورصات العالمية الأسبوع الماضي أمام الدولار فى الأسواق العالمية لكل من التعاملات الفورية والآجلة.

وختم سعر الذهب للعقود الآجلة أمس قبل العطلة الأسبوعية اليوم وغدًا على مبلغ 1768.20 دولار، بنسبة خسارة 1.65%.

وأرجع تقرير لـوكالة رويترز للأنباء تراجع أسعار الذهب أمس الجمعة فى آخر أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية إلي ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وعزز تراجع أسعار الذهب بحسب وكالة رويترز إلي الزيادة غير المتوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية عنن شهر سبتمبر الماضي والتى تم إعلانها أمسبما أضعف من جاذبية الذهب كمخزن آمن للقيمة.

وقالت الوكالة إن مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر سبتمبر ارتفعت بشكل غير متوقع بما عزز أسعار الأسهم وأدي إلي تواصل خسائر الذهب.

وأكدت رويترز بتعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات، بعد وصولها إلي أدنى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع الخميس الماضي، بما يزيد من احتمالية خسارة الذهب.

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