تعليم المنوفية: خطط سريعة للقضاء على مشكلة كثافة الفصول

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ترأس هاني عنتر القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعا لقيادات العملية التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية بالمنوفية ومسئول الأمن بديوان المديرية لمناقشة السلبيات التي تم رصدها من خلال لجان متابعات المديرية والادارات التعليمية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي.

وخلال الاجتماع أكد القائم بأعمال مدير المديرية على ضرورة الاهتمام بالإشراف المدرسي وتنظيم دخول وخروج الطلاب للمدرسة منعا للتزاحم والتكدس بالطرقات والسلالم بمعاونة جميع المعلمين بالمدرسة مع ضرورة توسيع دائرة المتابعات المنتظمة خلال اليوم الدراسي لمعاونة الإدارة المدرسية في حل المشكلات، مضيفا أن مسئولية تنفيذ كافة القرارات الوزارية والكتب الدورية والنشرات والتعليمات وتطبيقها على أرض الواقع تقع على عاتق مديري عموم ومديري الإدارات التعليمية بصفته المسؤول مسئولية مباشرة عن كل الأحداث التي تقع بنطاق إدارته.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة وضع خطط سريعة للقضاء على مشكلة الكثافة بفصول بعض المدارس بمختلف الإدارات ومراجعة موقف تنفيذ نشرات الندب والنقل الجزئي والكلي للمعلمين لحل مشكلة سد العجز الموجودة ببعض المدارس في بعض التخصصات مع التأكيد على مراعاة عدم التعنت في استخدام السلطة لنقل أو ندب المعلمين لمسافات بعيدة عن محل الإقامة وسد العجز عن طريق أقرب الأماكن بقدر المستطاع بعد استكمال الأنصبة القانونية مشددا على تطبيق الكتاب الدوري الخاص بعدم السماح بالتصوير داخل المدارس لغير الفئات المصرح بها وضرورة إلتزام كل مدرسة بالإعلان عن نظام الدراسة بها في مكان واضح لأولياء الأمور والطلاب.