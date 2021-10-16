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كارتيرون : واجهنا فريقًا قويًا ومنظمًا .. وفخور باللاعبين

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كارتيرون : واجهنا فريقًا قويًا ومنظمًا .. وفخور باللاعبين كارتيرون : واجهنا فريقًا قويًا ومنظمًا .. وفخور باللاعبين

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر الكيني بهدف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن اللقاء كان صعبا، الزمالك واجه منافسا قويا ومنظما، موضحا أن الأجواء كانت صعبة في كينيا خاصة أن نسبة الأكسجين في الجو أقل منها في .

وأوضح كارتيرون أن الزمالك تغلب على بطل الدوري الكيني، والفريق الأبيض كان سبق أن خسر من جورماهيا من قبل في الكونفدرالية برباعية مقابل هدفين، مضيفا أنه فخور باللاعبين والفوز على توسكر رغم الظروف التي واجهت الزمالك.

وشدد المدير الفني على أن مباراة العودة ليست سهلة، وفريقه سيخوض لقاء العودة ببرج العرب بأفضل تشكيل ممكن من أجل حسم الفوز والتأهل لدور المجموعات، مضيفا أن الفوز بهدف على بطل الدوري الكيني نتيجة جيدة، خاصة أن اللاعبين الدوليين انضموا للزمالك مؤخرا وكانوا يعانون من حالة إجهاد.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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