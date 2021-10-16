أخبار عاجلة

نمو عقود الإيجار السكنية المُوثقة -
رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة -
حاكم جديد لولاية إيرانية يتلقى صفعة قوية على المنصة أثناء إلقائه كلمة أمام وزير الداخلية -
شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر -
كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية -
نقل مركز تطعيم المسافرين من قرية الحجاج بالسويس إلى ديوان عام مديرية الصحة -
موسيماني يطلب تقريرًا مفصلًا عن تطور إصابة «الشناوي» -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بطل النيجر -
«هيئة الدواء» تُحذر من الأدوية المعروضة «أونلاين» وتكثف حملاتها لرصد «المغشوشة» -
دار الإفتاء تجيب.. هل ارتداء النساء للبنطلون حلال أم حرام؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بث مباشر الأهلي و الحرس الوطني.. لحظة بلحظة الشوط الأول

Print
بث مباشر الأهلي و الحرس الوطني.. لحظة بلحظة الشوط الأول بث مباشر الأهلي و الحرس الوطني.. لحظة بلحظة الشوط الأول

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيله الأساسي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت.

وعدل موسيماني من طريقته في مواجهة اليوم معتمدا على ثلاثي في وسط الملعب.

ويقود محمد شريف الهجوم وخلفه طاهر محمد ومحمود كهربا الهجوم

الاهلي في النيجر
الاهلي في النيجر
الاهلي في النيجر

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية.

الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ووليد سليمان وبدر بانون ومحمد محمود وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر

شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر

كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية

كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية

نقل مركز تطعيم المسافرين من قرية الحجاج بالسويس إلى ديوان عام مديرية الصحة

نقل مركز تطعيم المسافرين من قرية الحجاج بالسويس إلى ديوان عام مديرية الصحة

موسيماني يطلب تقريرًا مفصلًا عن تطور إصابة «الشناوي»

موسيماني يطلب تقريرًا مفصلًا عن تطور إصابة «الشناوي»